flexUSD (FLEXUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Harga Terendah $ 0.053237$ 0.053237 $ 0.053237 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.06%

flexUSD (FLEXUSD) harga masa nyata ialah $0.105869. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLEXUSD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLEXUSD sepanjang masa ialah $ 1.031, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.053237.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLEXUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

flexUSD (FLEXUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.61M$ 17.61M $ 17.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.61M$ 17.61M $ 17.61M Bekalan Peredaran 166.35M 166.35M 166.35M Jumlah Bekalan 166,350,245.331748 166,350,245.331748 166,350,245.331748

Had Pasaran semasa flexUSD ialah $ 17.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLEXUSD ialah 166.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 166350245.331748. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.61M.