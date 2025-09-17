Flicker (FKR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00327467 24J Tinggi $ 0.00350136 Sepanjang Masa $ 0.00689786 Harga Terendah $ 0.00194379 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) -1.24% Perubahan Harga (7D) -3.29%

Flicker (FKR) harga masa nyata ialah $0.00336527. Sepanjang 24 jam yang lalu, FKR didagangkan antara $ 0.00327467 rendah dan $ 0.00350136 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FKR sepanjang masa ialah $ 0.00689786, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00194379.

Dari segi prestasi jangka pendek, FKR telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, -1.24% dalam 24 jam dan -3.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flicker (FKR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.04M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.37M Bekalan Peredaran 307.96M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Flicker ialah $ 1.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FKR ialah 307.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.37M.