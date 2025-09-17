Flight Coin Harga (FLIGHT)
Flight Coin (FLIGHT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLIGHT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLIGHT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, FLIGHT telah berubah sebanyak +0.60% sejak sejam yang lalu, +0.62% dalam 24 jam dan -13.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Flight Coin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.85K. Bekalan edaran FLIGHT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 133.75M.
Pada hari ini, perubahan harga Flight Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Flight Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Flight Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Flight Coin kepada USD adalah $ 0.
|Hari ini
|$ 0
|+0.62%
|30 Hari
|$ 0
|+9.74%
|60 Hari
|$ 0
|-5.56%
|90 Hari
|$ 0
|--
Flight Ecosystem is a next-generation decentralized financial infrastructure built on the principles of economic fairness, transparency, and individual sovereignty. The project originally launched under the name Flight Clup, but underwent a full architectural and ideological transformation in May 2025 through a comprehensive Token Migration process — giving rise to Flight Coin v2 and the rebranded identity, Flight Ecosystem. This transformation was not merely cosmetic; it represented a complete departure from centralized logic. The original Flight Clup smart contract allowed pausing, minting, and administrative interference — features incompatible with a truly decentralized philosophy. In contrast, the new Flight Coin v2 contract is non-mintable, non-pausable, and non-upgradable, ensuring complete autonomy, censorship resistance, and irreversible logic at the protocol level. Within the ecosystem, users benefit from multiple on-chain utilities including the proven Ububu AI trading system, which has delivered exceptional results over the past four years, as well as staking, automated earnings distribution, and advanced educational reward mechanisms. All systems operate autonomously via smart contracts — with no manual intervention or administrative control. Partner dashboards, trading centers, and affiliate infrastructures are fully integrated into the new decentralized architecture. Flight Ecosystem’s zero-barrier model ensures that users are never required to pay fees or perform manual actions to remain active. Participants engage only by choice, freely interacting with digital assets in a Web3-native environment. The foundation of Flight Ecosystem is rooted in trust, equity, and accessibility. There are no whales, no privileged insiders — only peer-to-peer value flow governed by transparent code. Looking ahead, the project roadmap includes decentralized governance (DAO), a reward layer for creators, and tailored B2B integrations designed to accelerate ethical Web3 commerce. More information is available on our official website: https://www.flightecosystem.com
