Flip Coin (FLIPCOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) -2.86% Perubahan Harga (7D) -18.49% Perubahan Harga (7D) -18.49%

Flip Coin (FLIPCOIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLIPCOIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLIPCOIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLIPCOIN telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, -2.86% dalam 24 jam dan -18.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flip Coin (FLIPCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.93K$ 16.93K $ 16.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.93K$ 16.93K $ 16.93K Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,896,767.0 999,896,767.0 999,896,767.0

Had Pasaran semasa Flip Coin ialah $ 16.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLIPCOIN ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999896767.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.93K.