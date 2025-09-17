FlipCat (FLIPCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0029256$ 0.0029256 $ 0.0029256 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +4.24% Perubahan Harga (7D) +4.24%

FlipCat (FLIPCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLIPCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLIPCAT sepanjang masa ialah $ 0.0029256, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLIPCAT telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +4.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FlipCat (FLIPCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 79.45$ 79.45 $ 79.45 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 352.87K$ 352.87K $ 352.87K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 8,888,888,887.0 8,888,888,887.0 8,888,888,887.0

Had Pasaran semasa FlipCat ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 79.45. Bekalan edaran FLIPCAT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 8888888887.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 352.87K.