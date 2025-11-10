FLIPN Harga Hari Ini

Harga langsung FLIPN (FPN) hari ini ialah $ 0.00038038, dengan 4.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FPN kepada USD penukaran adalah $ 0.00038038 setiap FPN.

FLIPN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 187,912, dengan bekalan edaran sebanyak 494.13M FPN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FPN didagangkan antara $ 0.00036011 (rendah) dan $ 0.0003845 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00082467, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00032385.

Dalam prestasi jangka pendek, FPN dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -5.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FLIPN (FPN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 187.91K$ 187.91K $ 187.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 190.14K$ 190.14K $ 190.14K Bekalan Peredaran 494.13M 494.13M 494.13M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa FLIPN ialah $ 187.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FPN ialah 494.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 190.14K.