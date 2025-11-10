Tokenomik FLIPN (FPN)

Lihat cerapan utama tentang FLIPN (FPN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:02:13 (UTC+8)
USD

FLIPN (FPN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FLIPN (FPN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 194.32K
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 494.13M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 196.63K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00082467
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00032385
Harga Semasa:
$ 0.00039051
FLIPN (FPN) Maklumat

FLIPN is both a meme coin and a web-based clicker game platform that skillfully blends internet culture with interactive gameplay. The Flipn clicker game enables players to engage with satire, humor, and community-driven content in a fun, lighthearted environment. The FPN token acts as the foundational layer for participation and is thoughtfully planned to integrate into the game over time, gradually unlocking new features. These include in-game perks, progression elements, and innovative token-burning mechanics that effectively connect gameplay with the broader ecosystem, enhancing the overall experience for users.

Laman Web Rasmi:
https://flipn.click/more

Tokenomik FLIPN (FPN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FLIPN (FPN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FPN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FPN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FPN, terokai FPN harga langsung token!

FPN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FPN? Halaman ramalan harga FPN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

