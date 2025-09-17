Flippy (FLIPPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.657266 $ 0.657266 $ 0.657266 24J Rendah $ 0.67536 $ 0.67536 $ 0.67536 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.657266$ 0.657266 $ 0.657266 24J Tinggi $ 0.67536$ 0.67536 $ 0.67536 Sepanjang Masa $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Harga Terendah $ 0.195575$ 0.195575 $ 0.195575 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) +0.80% Perubahan Harga (7D) +57.41% Perubahan Harga (7D) +57.41%

Flippy (FLIPPY) harga masa nyata ialah $0.662501. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLIPPY didagangkan antara $ 0.657266 rendah dan $ 0.67536 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLIPPY sepanjang masa ialah $ 1.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.195575.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLIPPY telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan +57.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flippy (FLIPPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 573.43K$ 573.43K $ 573.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 573.43K$ 573.43K $ 573.43K Bekalan Peredaran 865.22K 865.22K 865.22K Jumlah Bekalan 865,216.0 865,216.0 865,216.0

Had Pasaran semasa Flippy ialah $ 573.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLIPPY ialah 865.22K, dengan jumlah bekalan sebanyak 865216.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 573.43K.