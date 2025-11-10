Flipr Harga Hari Ini

Harga langsung Flipr (FLIPR) hari ini ialah $ 0.00068894, dengan 0.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLIPR kepada USD penukaran adalah $ 0.00068894 setiap FLIPR.

Flipr kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 482,005, dengan bekalan edaran sebanyak 699.63M FLIPR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLIPR didagangkan antara $ 0.00068219 (rendah) dan $ 0.00069181 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02803878, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00063897.

Dalam prestasi jangka pendek, FLIPR dipindahkan -0.10% dalam sejam terakhir dan -17.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Flipr (FLIPR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 482.01K$ 482.01K $ 482.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 688.69K$ 688.69K $ 688.69K Bekalan Peredaran 699.63M 699.63M 699.63M Jumlah Bekalan 999,634,529.008858 999,634,529.008858 999,634,529.008858

