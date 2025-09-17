Flits (FLS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 4.92$ 4.92 $ 4.92 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.58% Perubahan Harga (7D) +3.58%

Flits (FLS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLS sepanjang masa ialah $ 4.92, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flits (FLS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.58K$ 44.58K $ 44.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.58K$ 44.58K $ 44.58K Bekalan Peredaran 88.14M 88.14M 88.14M Jumlah Bekalan 88,135,689.67713372 88,135,689.67713372 88,135,689.67713372

Had Pasaran semasa Flits ialah $ 44.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLS ialah 88.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88135689.67713372. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.58K.