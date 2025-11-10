Flo Harga Hari Ini

Harga langsung Flo (FLO) hari ini ialah $ 0.01153027, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLO kepada USD penukaran adalah $ 0.01153027 setiap FLO.

Flo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 103,772, dengan bekalan edaran sebanyak 9.00M FLO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.232678, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01146444.

Dalam prestasi jangka pendek, FLO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -25.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Flo (FLO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 103.77K$ 103.77K $ 103.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 115.30K$ 115.30K $ 115.30K Bekalan Peredaran 9.00M 9.00M 9.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Flo ialah $ 103.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLO ialah 9.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 115.30K.