Tokenomik Flo (FLO)

Lihat cerapan utama tentang Flo (FLO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:20:03 (UTC+8)
USD

Flo (FLO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Flo (FLO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 108.58K
$ 108.58K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 9.00M
$ 9.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 120.64K
$ 120.64K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.232678
$ 0.232678
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01146444
$ 0.01146444
Harga Semasa:
$ 0.01206396
$ 0.01206396

Flo (FLO) Maklumat

Flo lets you turn ideas into live products fast no coding needed. Create Web3 games, collectible platforms, DApps, and more with ease.

Our new freelance platform helps you find and hire designers, developers, and assistants right on Flo. Build, grow your team, and bring your project to life all in one place.

Everything on Flo is powered by our native token, $FLO. It’s one of the main currencies on the platform, unlocking discounts and exclusive benefits for users.

With $FLO, you can build, hire, and even advertise your projects across the Web3 platform — all while staying connected within the Flo ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://www.floai.org

Tokenomik Flo (FLO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Flo (FLO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FLO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FLO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FLO, terokai FLO harga langsung token!

FLO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FLO? Halaman ramalan harga FLO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

