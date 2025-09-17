FLock OFF (SN96) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.824936 24J Tinggi $ 0.849905 Sepanjang Masa $ 4.31 Harga Terendah $ 0.77457 Perubahan Harga (1J) -0.64% Perubahan Harga (1D) -0.28% Perubahan Harga (7D) -2.83%

FLock OFF (SN96) harga masa nyata ialah $0.832026. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN96 didagangkan antara $ 0.824936 rendah dan $ 0.849905 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN96 sepanjang masa ialah $ 4.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.77457.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN96 telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, -0.28% dalam 24 jam dan -2.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FLock OFF (SN96) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.29M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.29M Bekalan Peredaran 1.55M Jumlah Bekalan 1,547,789.972998015

Had Pasaran semasa FLock OFF ialah $ 1.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN96 ialah 1.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1547789.972998015. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.29M.