FLOCKY (FLOCKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00267496$ 0.00267496 $ 0.00267496 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) -0.71% Perubahan Harga (7D) +7.43% Perubahan Harga (7D) +7.43%

FLOCKY (FLOCKY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLOCKY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLOCKY sepanjang masa ialah $ 0.00267496, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLOCKY telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan +7.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FLOCKY (FLOCKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.46K$ 27.46K $ 27.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.46K$ 27.46K $ 27.46K Bekalan Peredaran 997.99M 997.99M 997.99M Jumlah Bekalan 997,988,794.383333 997,988,794.383333 997,988,794.383333

Had Pasaran semasa FLOCKY ialah $ 27.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLOCKY ialah 997.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997988794.383333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.46K.