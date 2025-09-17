flocoin (FLOCO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.111997 $ 0.111997 $ 0.111997 24J Rendah $ 0.113163 $ 0.113163 $ 0.113163 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.111997$ 0.111997 $ 0.111997 24J Tinggi $ 0.113163$ 0.113163 $ 0.113163 Sepanjang Masa $ 0.795048$ 0.795048 $ 0.795048 Harga Terendah $ 0.111997$ 0.111997 $ 0.111997 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.92% Perubahan Harga (7D) -3.05% Perubahan Harga (7D) -3.05%

flocoin (FLOCO) harga masa nyata ialah $0.112008. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLOCO didagangkan antara $ 0.111997 rendah dan $ 0.113163 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLOCO sepanjang masa ialah $ 0.795048, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.111997.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLOCO telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.92% dalam 24 jam dan -3.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

flocoin (FLOCO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.82K$ 97.82K $ 97.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Bekalan Peredaran 873.35K 873.35K 873.35K Jumlah Bekalan 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Had Pasaran semasa flocoin ialah $ 97.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLOCO ialah 873.35K, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68M.