Floki Cat Harga Hari Ini

Harga langsung Floki Cat (FCAT) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FCAT kepada USD penukaran adalah -- setiap FCAT.

Floki Cat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,912.99, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FCAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FCAT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00305134, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, FCAT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -10.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Floki Cat (FCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Floki Cat ialah $ 7.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FCAT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.91K.