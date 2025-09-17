FLOOF (FLOOF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -2.19% Perubahan Harga (7D) +0.92% Perubahan Harga (7D) +0.92%

FLOOF (FLOOF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLOOF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLOOF sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLOOF telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -2.19% dalam 24 jam dan +0.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FLOOF (FLOOF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.29K$ 2.29K $ 2.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K Bekalan Peredaran 19.10B 19.10B 19.10B Jumlah Bekalan 88,201,000,880.0 88,201,000,880.0 88,201,000,880.0

Had Pasaran semasa FLOOF ialah $ 2.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLOOF ialah 19.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 88201000880.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.58K.