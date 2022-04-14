Tokenomik FLOOF (FLOOF)
FLOOF (FLOOF) Maklumat
FLOOF Solana ($FLOOF) is a decentralized Play-to-Earn gaming coin. Floof is building a range of products for its holders that will provide additional utility to the FLOOF token. FLOOF has its own DEX/Swap platform (FLOOF SWAP), and its own PlayFi gaming platform (FLOOF PLAY). FLOOF is one of the largest and most welcoming communities on Solana and in crypto where users can play, learn, and earn.
FLOOF (FLOOF) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FLOOF (FLOOF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik FLOOF (FLOOF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik FLOOF (FLOOF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FLOOF yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FLOOF yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FLOOF, terokai FLOOF harga langsung token!
FLOOF Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju FLOOF? Halaman ramalan harga FLOOF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.