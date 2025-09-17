Floor Protocol Harga (FLC)
Floor Protocol (FLC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLC sepanjang masa ialah $ 0.03572394, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, FLC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -48.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Floor Protocol ialah $ 98.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLC ialah 2.11B, dengan jumlah bekalan sebanyak 25000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16M.
Pada hari ini, perubahan harga Floor Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Floor Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Floor Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Floor Protocol kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|-48.47%
|60 Hari
|$ 0
|-48.49%
|90 Hari
|$ 0
|--
The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.
