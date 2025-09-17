Floor Protocol (FLC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03572394$ 0.03572394 $ 0.03572394 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -48.45% Perubahan Harga (7D) -48.45%

Floor Protocol (FLC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLC sepanjang masa ialah $ 0.03572394, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -48.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Floor Protocol (FLC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.04K$ 98.04K $ 98.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Bekalan Peredaran 2.11B 2.11B 2.11B Jumlah Bekalan 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Floor Protocol ialah $ 98.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLC ialah 2.11B, dengan jumlah bekalan sebanyak 25000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16M.