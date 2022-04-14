Tokenomik Floor Protocol (FLC)
Floor Protocol (FLC) Maklumat
The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users.
Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention.
Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth.
Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability.
The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects.
Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility.
In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.
Floor Protocol (FLC) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Floor Protocol (FLC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Floor Protocol (FLC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Floor Protocol (FLC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FLC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FLC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FLC, terokai FLC harga langsung token!
FLC Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju FLC? Halaman ramalan harga FLC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.