Floppa (FLOPPA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00119903 $ 0.00119903 $ 0.00119903 24J Rendah $ 0.00124027 $ 0.00124027 $ 0.00124027 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00119903$ 0.00119903 $ 0.00119903 24J Tinggi $ 0.00124027$ 0.00124027 $ 0.00124027 Sepanjang Masa $ 0.01677971$ 0.01677971 $ 0.01677971 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) -1.20% Perubahan Harga (7D) -5.05% Perubahan Harga (7D) -5.05%

Floppa (FLOPPA) harga masa nyata ialah $0.0012164. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLOPPA didagangkan antara $ 0.00119903 rendah dan $ 0.00124027 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLOPPA sepanjang masa ialah $ 0.01677971, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLOPPA telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, -1.20% dalam 24 jam dan -5.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Floppa (FLOPPA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Floppa ialah $ 1.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLOPPA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.22M.