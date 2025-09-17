Florence Finance Medici (FFM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.130709 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.11% Perubahan Harga (7D) +4.68%

Florence Finance Medici (FFM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FFM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FFM sepanjang masa ialah $ 0.130709, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FFM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan +4.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Florence Finance Medici (FFM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 176.72K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 854.63K Bekalan Peredaran 206.78M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Florence Finance Medici ialah $ 176.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FFM ialah 206.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 854.63K.