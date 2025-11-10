flow402x Harga Hari Ini

Harga langsung flow402x (FLOW402) hari ini ialah $ 0.00000757, dengan 5.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLOW402 kepada USD penukaran adalah $ 0.00000757 setiap FLOW402.

flow402x kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,569.11, dengan bekalan edaran sebanyak 999.48M FLOW402. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLOW402 didagangkan antara $ 0.00000713 (rendah) dan $ 0.0000077 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0005592, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000713.

Dalam prestasi jangka pendek, FLOW402 dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -36.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

flow402x (FLOW402) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Bekalan Peredaran 999.48M 999.48M 999.48M Jumlah Bekalan 999,482,885.244761 999,482,885.244761 999,482,885.244761

Had Pasaran semasa flow402x ialah $ 7.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLOW402 ialah 999.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999482885.244761. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.57K.