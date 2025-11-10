FlowerAI Harga Hari Ini

Harga langsung FlowerAI (FLOWER) hari ini ialah --, dengan 5.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLOWER kepada USD penukaran adalah -- setiap FLOWER.

FlowerAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 65,721, dengan bekalan edaran sebanyak 999.83M FLOWER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLOWER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03741161, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, FLOWER dipindahkan +0.57% dalam sejam terakhir dan -4.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FlowerAI (FLOWER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 65.72K$ 65.72K $ 65.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 65.72K$ 65.72K $ 65.72K Bekalan Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Jumlah Bekalan 999,834,072.661729 999,834,072.661729 999,834,072.661729

Had Pasaran semasa FlowerAI ialah $ 65.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLOWER ialah 999.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999834072.661729. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.72K.