Tokenomik FlowerAI (FLOWER)

Lihat cerapan utama tentang FlowerAI (FLOWER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:20:10 (UTC+8)
USD

FlowerAI (FLOWER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FlowerAI (FLOWER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 66.83K
$ 66.83K$ 66.83K
Jumlah Bekalan:
$ 999.83M
$ 999.83M$ 999.83M
Bekalan Edaran:
$ 999.83M
$ 999.83M$ 999.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 66.83K
$ 66.83K
$ 66.83K$ 66.83K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03741161
$ 0.03741161$ 0.03741161
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

FlowerAI (FLOWER) Maklumat

FlowerAI introduces FloweyQuant, an advanced AI agent leveraging cutting-edge technologies like LLM Retrieval-Augmented Generation (RAG) and integrating with leading on-chain protocols such as Pump.Fun, Cielo Finance, and Helius. FloweyQuant delivers instant analysis of token performance, market movements, and wallet activity, helping you make data-driven decisions in real time. To complement this, flowerAI offers an interactive, live-updating platform to visualize and analyze holders of our ecosystem token, $FLOWER. This innovative tool provides actionable insights into on-chain behavior, empowering you to stay at the forefront of evolving metas.

Laman Web Rasmi:
https://flowerai.app/
Kertas putih:
https://flowerai.gitbook.io/flowerai

Tokenomik FlowerAI (FLOWER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FlowerAI (FLOWER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FLOWER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FLOWER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FLOWER, terokai FLOWER harga langsung token!

FLOWER Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FLOWER? Halaman ramalan harga FLOWER kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

