Fluminense FC Fan Token (FLU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.059195 $ 0.059195 $ 0.059195 24J Rendah $ 0.062943 $ 0.062943 $ 0.062943 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.059195$ 0.059195 $ 0.059195 24J Tinggi $ 0.062943$ 0.062943 $ 0.062943 Sepanjang Masa $ 306.22$ 306.22 $ 306.22 Harga Terendah $ 0.059195$ 0.059195 $ 0.059195 Perubahan Harga (1J) -1.70% Perubahan Harga (1D) -5.91% Perubahan Harga (7D) -36.10% Perubahan Harga (7D) -36.10%

Fluminense FC Fan Token (FLU) harga masa nyata ialah $0.059198. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLU didagangkan antara $ 0.059195 rendah dan $ 0.062943 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLU sepanjang masa ialah $ 306.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.059195.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLU telah berubah sebanyak -1.70% sejak sejam yang lalu, -5.91% dalam 24 jam dan -36.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fluminense FC Fan Token (FLU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 126.04K$ 126.04K $ 126.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 592.00K$ 592.00K $ 592.00K Bekalan Peredaran 2.13M 2.13M 2.13M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Fluminense FC Fan Token ialah $ 126.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLU ialah 2.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 592.00K.