Flurry Finance (FLURRY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01429149$ 0.01429149 $ 0.01429149 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +31.73% Perubahan Harga (7D) +31.73%

Flurry Finance (FLURRY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLURRY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLURRY sepanjang masa ialah $ 0.01429149, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLURRY telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +31.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flurry Finance (FLURRY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 416.16K$ 416.16K $ 416.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Bekalan Peredaran 824.70M 824.70M 824.70M Jumlah Bekalan 4,433,262,887.0 4,433,262,887.0 4,433,262,887.0

Had Pasaran semasa Flurry Finance ialah $ 416.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLURRY ialah 824.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4433262887.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.24M.