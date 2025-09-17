Flute (FLUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.29% Perubahan Harga (7D) +0.29%

Flute (FLUT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLUT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLUT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLUT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flute (FLUT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 929.68K$ 929.68K $ 929.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Bekalan Peredaran 7.69B 7.69B 7.69B Jumlah Bekalan 9,997,800,000.0 9,997,800,000.0 9,997,800,000.0

Had Pasaran semasa Flute ialah $ 929.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLUT ialah 7.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9997800000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.21M.