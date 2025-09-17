Flux Terminal (FLUXT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.40% Perubahan Harga (7D) +7.47% Perubahan Harga (7D) +7.47%

Flux Terminal (FLUXT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLUXT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLUXT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLUXT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan +7.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flux Terminal (FLUXT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.33K$ 18.33K $ 18.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.33K$ 18.33K $ 18.33K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,992,021.0 999,992,021.0 999,992,021.0

Had Pasaran semasa Flux Terminal ialah $ 18.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLUXT ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999992021.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.33K.