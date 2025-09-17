Lagi Mengenai FLUXT

Flux Terminal Harga (FLUXT)

1 FLUXT ke USD Harga Langsung:

-0.40%1D
Flux Terminal (FLUXT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:51:56 (UTC+8)

Flux Terminal (FLUXT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.40%

+7.47%

+7.47%

Flux Terminal (FLUXT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLUXT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLUXT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLUXT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan +7.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flux Terminal (FLUXT) Maklumat Pasaran

999.99M
999.99M 999.99M

999,992,021.0
999,992,021.0 999,992,021.0

Had Pasaran semasa Flux Terminal ialah $ 18.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLUXT ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999992021.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.33K.

Flux Terminal (FLUXT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Flux Terminal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Flux Terminal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Flux Terminal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Flux Terminal kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.40%
30 Hari$ 0+14.24%
60 Hari$ 0+15.84%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Flux Terminal (FLUXT)

Flux Terminal is a crypto Alpha hub built to help traders find Alpha using SocialFi AI Signals and Blockchain Data. Flux Terminal owns multiple products including SocialFi AI Terminal which is a hub that tracks X data in real time and uses AI to analyze crypto sentiment. Flux also recently launched Heimdall, A blockchain scanner and Alpha caller that scans the Solana blockchain in real time to identify interesting rising projects. Flux Terminal's mission is to become the only Crypto Alpha hub you need. We started our mission on Solana but we plan to expand to multiple blockchains in the near future.

Flux Terminal (FLUXT) Sumber

Laman Web Rasmi

Flux Terminal Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Flux Terminal (FLUXT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Flux Terminal (FLUXT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Flux Terminal.

Semak Flux Terminal ramalan harga sekarang!

FLUXT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Flux Terminal (FLUXT)

Memahami tokenomik Flux Terminal (FLUXT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FLUXT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Flux Terminal (FLUXT)

Berapakah nilai Flux Terminal (FLUXT) hari ini?
Harga langsung FLUXT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FLUXT ke USD?
Harga semasa FLUXT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Flux Terminal?
Had pasaran untuk FLUXT ialah $ 18.33K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FLUXT?
Bekalan edaran FLUXT ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FLUXT?
FLUXT mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FLUXT?
FLUXT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FLUXT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FLUXTialah -- USD.
Adakah FLUXT akan naik lebih tinggi tahun ini?
FLUXT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FLUXTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:51:56 (UTC+8)

Flux Terminal (FLUXT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.