Flux Terminal is a crypto Alpha hub built to help traders find Alpha using SocialFi AI Signals and Blockchain Data. Flux Terminal owns multiple products including SocialFi AI Terminal which is a hub that tracks X data in real time and uses AI to analyze crypto sentiment. Flux also recently launched Heimdall, A blockchain scanner and Alpha caller that scans the Solana blockchain in real time to identify interesting rising projects.
Flux Terminal's mission is to become the only Crypto Alpha hub you need. We started our mission on Solana but we plan to expand to multiple blockchains in the near future.
Tokenomik Flux Terminal (FLUXT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Flux Terminal (FLUXT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FLUXT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FLUXT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FLUXT, terokai FLUXT harga langsung token!
