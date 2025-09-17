Fluxbot (FLUXB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01313582 $ 0.01313582 $ 0.01313582 24J Rendah $ 0.01363139 $ 0.01363139 $ 0.01363139 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01313582$ 0.01313582 $ 0.01313582 24J Tinggi $ 0.01363139$ 0.01363139 $ 0.01363139 Sepanjang Masa $ 0.149311$ 0.149311 $ 0.149311 Harga Terendah $ 0.00191625$ 0.00191625 $ 0.00191625 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +0.88% Perubahan Harga (7D) +7.46% Perubahan Harga (7D) +7.46%

Fluxbot (FLUXB) harga masa nyata ialah $0.01339166. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLUXB didagangkan antara $ 0.01313582 rendah dan $ 0.01363139 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLUXB sepanjang masa ialah $ 0.149311, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00191625.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLUXB telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.88% dalam 24 jam dan +7.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fluxbot (FLUXB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.70M$ 6.70M $ 6.70M Bekalan Peredaran 430.63M 430.63M 430.63M Jumlah Bekalan 499,982,902.30876 499,982,902.30876 499,982,902.30876

Had Pasaran semasa Fluxbot ialah $ 5.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLUXB ialah 430.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499982902.30876. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.70M.