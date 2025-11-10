Flyte AI Harga Hari Ini

Harga langsung Flyte AI (FLYTE) hari ini ialah $ 0.00078351, dengan 2.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLYTE kepada USD penukaran adalah $ 0.00078351 setiap FLYTE.

Flyte AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 783,509, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FLYTE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLYTE didagangkan antara $ 0.0007063 (rendah) dan $ 0.00079053 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00254651, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00026914.

Dalam prestasi jangka pendek, FLYTE dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -38.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Flyte AI (FLYTE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 783.51K$ 783.51K $ 783.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 783.51K$ 783.51K $ 783.51K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Flyte AI ialah $ 783.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLYTE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 783.51K.