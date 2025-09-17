Fodl Finance (FODL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.64% Perubahan Harga (1D) -1.53% Perubahan Harga (7D) +30.96% Perubahan Harga (7D) +30.96%

Fodl Finance (FODL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FODL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FODL sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FODL telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, -1.53% dalam 24 jam dan +30.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fodl Finance (FODL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 170.80K$ 170.80K $ 170.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 451.07K$ 451.07K $ 451.07K Bekalan Peredaran 378.65M 378.65M 378.65M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Fodl Finance ialah $ 170.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FODL ialah 378.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 451.07K.