Fofar (FOFAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.53% Perubahan Harga (1D) -1.87% Perubahan Harga (7D) +7.30% Perubahan Harga (7D) +7.30%

Fofar (FOFAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOFAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOFAR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOFAR telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, -1.87% dalam 24 jam dan +7.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fofar (FOFAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 825.67K$ 825.67K $ 825.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 825.67K$ 825.67K $ 825.67K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Fofar ialah $ 825.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOFAR ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 825.67K.