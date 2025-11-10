Foku Harga Hari Ini

Harga langsung Foku (FOKU) hari ini ialah $ 0.00003627, dengan 1.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FOKU kepada USD penukaran adalah $ 0.00003627 setiap FOKU.

Foku kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,398, dengan bekalan edaran sebanyak 975.92M FOKU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FOKU didagangkan antara $ 0.00003488 (rendah) dan $ 0.00003627 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00025762, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002768.

Dalam prestasi jangka pendek, FOKU dipindahkan +0.87% dalam sejam terakhir dan -1.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Foku (FOKU) Maklumat Pasaran

Foku (FOKU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.40K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.40K
Bekalan Peredaran 975.92M
Jumlah Bekalan 975,923,154.2761513

Had Pasaran semasa Foku ialah $ 35.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOKU ialah 975.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 975923154.2761513. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.40K.