Tokenomik Foku (FOKU)

Lihat cerapan utama tentang Foku (FOKU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:20:19 (UTC+8)
USD

Foku (FOKU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Foku (FOKU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 44.03K
$ 44.03K$ 44.03K
Jumlah Bekalan:
$ 975.92M
$ 975.92M$ 975.92M
Bekalan Edaran:
$ 975.92M
$ 975.92M$ 975.92M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 44.03K
$ 44.03K$ 44.03K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Foku (FOKU) Maklumat

FOKU is a meme-inspired token built on Abstract Chain, designed to combine community-driven engagement with innovative blockchain features. Centered around the lovable seal mascot, FOKU aims to create a fun yet impactful ecosystem that brings humor, creativity, and utility together. The project focuses on building a strong community, developing interactive experiences, and offering unique token-based rewards, ensuring both entertainment and practical value for holders.

Laman Web Rasmi:
https://fokuabstract.xyz

Tokenomik Foku (FOKU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Foku (FOKU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FOKU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FOKU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FOKU, terokai FOKU harga langsung token!

FOKU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FOKU? Halaman ramalan harga FOKU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

