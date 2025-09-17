Fold (FLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00174043 $ 0.00174043 $ 0.00174043 24J Rendah $ 0.00182224 $ 0.00182224 $ 0.00182224 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00174043$ 0.00174043 $ 0.00174043 24J Tinggi $ 0.00182224$ 0.00182224 $ 0.00182224 Sepanjang Masa $ 0.00856556$ 0.00856556 $ 0.00856556 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.79% Perubahan Harga (1D) -0.91% Perubahan Harga (7D) -2.64% Perubahan Harga (7D) -2.64%

Fold (FLD) harga masa nyata ialah $0.00173572. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLD didagangkan antara $ 0.00174043 rendah dan $ 0.00182224 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLD sepanjang masa ialah $ 0.00856556, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLD telah berubah sebanyak -0.79% sejak sejam yang lalu, -0.91% dalam 24 jam dan -2.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fold (FLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Bekalan Peredaran 1.24B 1.24B 1.24B Jumlah Bekalan 2,652,000,000.0 2,652,000,000.0 2,652,000,000.0

Had Pasaran semasa Fold ialah $ 2.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLD ialah 1.24B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2652000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.62M.