FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02397837$ 0.02397837 $ 0.02397837 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) -1.06% Perubahan Harga (7D) +5.86% Perubahan Harga (7D) +5.86%

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOMO3D.FUN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOMO3D.FUN sepanjang masa ialah $ 0.02397837, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOMO3D.FUN telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, -1.06% dalam 24 jam dan +5.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.72K$ 25.72K $ 25.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.72K$ 25.72K $ 25.72K Bekalan Peredaran 990.71M 990.71M 990.71M Jumlah Bekalan 990,711,995.796848 990,711,995.796848 990,711,995.796848

Had Pasaran semasa FOMO 3D ialah $ 25.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOMO3D.FUN ialah 990.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990711995.796848. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.72K.