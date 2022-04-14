Tokenomik FOMO 3D (FOMO3D.FUN)
FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Maklumat
solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token.
there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders
FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FOMO 3D (FOMO3D.FUN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik FOMO 3D (FOMO3D.FUN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik FOMO 3D (FOMO3D.FUN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FOMO3D.FUN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FOMO3D.FUN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FOMO3D.FUN, terokai FOMO3D.FUN harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.