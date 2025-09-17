Foom (FOOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) -3.70% Perubahan Harga (7D) +7.95% Perubahan Harga (7D) +7.95%

Foom (FOOM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOOM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOOM sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOOM telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -3.70% dalam 24 jam dan +7.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Foom (FOOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.10M$ 30.10M $ 30.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.10M$ 30.10M $ 30.10M Bekalan Peredaran 175.00T 175.00T 175.00T Jumlah Bekalan 175,000,000,000,000.0 175,000,000,000,000.0 175,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Foom ialah $ 30.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOOM ialah 175.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 175000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.10M.