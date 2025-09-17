Lagi Mengenai FOOM

Maklumat Harga FOOM

Laman Web Rasmi FOOM

Tokenomik FOOM

Ramalan Harga FOOM

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Foom Logo

Foom Harga (FOOM)

Tidak tersenarai

1 FOOM ke USD Harga Langsung:

--
----
-3.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Foom (FOOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:38:07 (UTC+8)

Foom (FOOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-3.70%

+7.95%

+7.95%

Foom (FOOM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOOM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOOM sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOOM telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -3.70% dalam 24 jam dan +7.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Foom (FOOM) Maklumat Pasaran

$ 30.10M
$ 30.10M$ 30.10M

--
----

$ 30.10M
$ 30.10M$ 30.10M

175.00T
175.00T 175.00T

175,000,000,000,000.0
175,000,000,000,000.0 175,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Foom ialah $ 30.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOOM ialah 175.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 175000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.10M.

Foom (FOOM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Foom kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Foom kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Foom kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Foom kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.70%
30 Hari$ 0+10.44%
60 Hari$ 0+18.38%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Foom (FOOM)

What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Foom (FOOM) Sumber

Laman Web Rasmi

Foom Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Foom (FOOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Foom (FOOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Foom.

Semak Foom ramalan harga sekarang!

FOOM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Foom (FOOM)

Memahami tokenomik Foom (FOOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FOOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Foom (FOOM)

Berapakah nilai Foom (FOOM) hari ini?
Harga langsung FOOM dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FOOM ke USD?
Harga semasa FOOM ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Foom?
Had pasaran untuk FOOM ialah $ 30.10M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FOOM?
Bekalan edaran FOOM ialah 175.00T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FOOM?
FOOM mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FOOM?
FOOM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FOOM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FOOMialah -- USD.
Adakah FOOM akan naik lebih tinggi tahun ini?
FOOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FOOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:38:07 (UTC+8)

Foom (FOOM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.