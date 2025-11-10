Harga langsung Football World Community (FWC) hari ini ialah --, dengan 0.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FWC kepada USD penukaran adalah -- setiap FWC.

Football World Community kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 268,087, dengan bekalan edaran sebanyak 41,159.68T FWC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FWC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, FWC dipindahkan +0.61% dalam sejam terakhir dan -3.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Football World Community (FWC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 268.09K$ 268.09K $ 268.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Bekalan Peredaran 41,159.68T 41,159.68T 41,159.68T Jumlah Bekalan 2.0e+17 2.0e+17 2.0e+17

Had Pasaran semasa Football World Community ialah $ 268.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FWC ialah 41,159.68T, dengan jumlah bekalan sebanyak 2.0e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.30M.