For Sale (SN47) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.597214 $ 0.597214 $ 0.597214 24J Rendah $ 0.623588 $ 0.623588 $ 0.623588 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.597214$ 0.597214 $ 0.597214 24J Tinggi $ 0.623588$ 0.623588 $ 0.623588 Sepanjang Masa $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Harga Terendah $ 0.537314$ 0.537314 $ 0.537314 Perubahan Harga (1J) +0.41% Perubahan Harga (1D) +0.48% Perubahan Harga (7D) -10.84% Perubahan Harga (7D) -10.84%

For Sale (SN47) harga masa nyata ialah $0.618974. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN47 didagangkan antara $ 0.597214 rendah dan $ 0.623588 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN47 sepanjang masa ialah $ 1.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.537314.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN47 telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, +0.48% dalam 24 jam dan -10.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

For Sale (SN47) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Bekalan Peredaran 2.32M 2.32M 2.32M Jumlah Bekalan 2,324,714.861528076 2,324,714.861528076 2,324,714.861528076

Had Pasaran semasa For Sale ialah $ 1.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN47 ialah 2.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2324714.861528076. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.44M.