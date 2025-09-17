Forever Alone (ALONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00207579$ 0.00207579 $ 0.00207579 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) -1.68% Perubahan Harga (7D) +2.19% Perubahan Harga (7D) +2.19%

Forever Alone (ALONE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALONE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALONE sepanjang masa ialah $ 0.00207579, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALONE telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -1.68% dalam 24 jam dan +2.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Forever Alone (ALONE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Bekalan Peredaran 999.53M 999.53M 999.53M Jumlah Bekalan 999,531,151.071045 999,531,151.071045 999,531,151.071045

Had Pasaran semasa Forever Alone ialah $ 28.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALONE ialah 999.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999531151.071045. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.39K.