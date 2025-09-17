Lagi Mengenai ALONE

Forever Alone Logo

Forever Alone Harga (ALONE)

Tidak tersenarai

1 ALONE ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Forever Alone (ALONE) Carta Harga Langsung
Forever Alone (ALONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00207579
$ 0.00207579$ 0.00207579

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-1.68%

+2.19%

+2.19%

Forever Alone (ALONE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALONE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALONE sepanjang masa ialah $ 0.00207579, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALONE telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -1.68% dalam 24 jam dan +2.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Forever Alone (ALONE) Maklumat Pasaran

$ 28.39K
$ 28.39K$ 28.39K

--
----

$ 28.39K
$ 28.39K$ 28.39K

999.53M
999.53M 999.53M

999,531,151.071045
999,531,151.071045 999,531,151.071045

Had Pasaran semasa Forever Alone ialah $ 28.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALONE ialah 999.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999531151.071045. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.39K.

Forever Alone (ALONE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Forever Alone kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Forever Alone kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Forever Alone kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Forever Alone kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.68%
30 Hari$ 0+19.67%
60 Hari$ 0+106.94%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Forever Alone (ALONE)

Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character.

Forever Alone (ALONE) Sumber

Laman Web Rasmi

Forever Alone Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Forever Alone (ALONE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Forever Alone (ALONE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Forever Alone.

Semak Forever Alone ramalan harga sekarang!

ALONE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Forever Alone (ALONE)

Memahami tokenomik Forever Alone (ALONE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALONE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Forever Alone (ALONE)

Berapakah nilai Forever Alone (ALONE) hari ini?
Harga langsung ALONE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALONE ke USD?
Harga semasa ALONE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Forever Alone?
Had pasaran untuk ALONE ialah $ 28.39K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALONE?
Bekalan edaran ALONE ialah 999.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALONE?
ALONE mencapai harga ATH sebanyak 0.00207579 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALONE?
ALONE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALONE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALONEialah -- USD.
Adakah ALONE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALONE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALONEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:52:22 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.