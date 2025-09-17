Lagi Mengenai FOREXLENS

Forex Lens Logo

Forex Lens Harga (FOREXLENS)

Tidak tersenarai

1 FOREXLENS ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.30%1D
mexc
USD
Forex Lens (FOREXLENS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:52:27 (UTC+8)

Forex Lens (FOREXLENS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.32%

+8.07%

+8.07%

Forex Lens (FOREXLENS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOREXLENS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOREXLENS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOREXLENS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.32% dalam 24 jam dan +8.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Forex Lens (FOREXLENS) Maklumat Pasaran

$ 32.37K
$ 32.37K$ 32.37K

--
----

$ 32.37K
$ 32.37K$ 32.37K

999.45M
999.45M 999.45M

999,448,584.908676
999,448,584.908676 999,448,584.908676

Had Pasaran semasa Forex Lens ialah $ 32.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOREXLENS ialah 999.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999448584.908676. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.37K.

Forex Lens (FOREXLENS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Forex Lens kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Forex Lens kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Forex Lens kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Forex Lens kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.32%
30 Hari$ 0+12.10%
60 Hari$ 0-28.79%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Forex Lens (FOREXLENS)

For too long, institutional players have manipulated markets at the expense of retail traders. As a DeFAI project, $ForexLens combines decentralized finance with advanced AI technology to expose these practices, providing our community with the insights traditionally reserved for institutional trading desks. Through our revolutionary DeFAI approach, we're leveraging blockchain transparency and artificial intelligence to level the playing field and return power to individual traders.

Forex Lens (FOREXLENS) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Forex Lens Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Forex Lens (FOREXLENS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Forex Lens (FOREXLENS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Forex Lens.

Semak Forex Lens ramalan harga sekarang!

FOREXLENS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Forex Lens (FOREXLENS)

Memahami tokenomik Forex Lens (FOREXLENS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FOREXLENS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Forex Lens (FOREXLENS)

Berapakah nilai Forex Lens (FOREXLENS) hari ini?
Harga langsung FOREXLENS dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FOREXLENS ke USD?
Harga semasa FOREXLENS ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Forex Lens?
Had pasaran untuk FOREXLENS ialah $ 32.37K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FOREXLENS?
Bekalan edaran FOREXLENS ialah 999.45M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FOREXLENS?
FOREXLENS mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FOREXLENS?
FOREXLENS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FOREXLENS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FOREXLENSialah -- USD.
Adakah FOREXLENS akan naik lebih tinggi tahun ini?
FOREXLENS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FOREXLENSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Forex Lens (FOREXLENS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

