Forg ($FORG) is a meme token inspired by internet culture and created by Matt Furie, the artist behind Pepe. Its purpose is to promote meme creation, digital art, and community engagement within Web3. The token has a fixed supply of 420.69 billion, with ownership renounced and no transaction taxes, supporting decentralization. Forg aims to establish itself as a cultural icon and a symbol of rebellion in the crypto space, encouraging early participation and community-driven growth.
Tokenomik Forg (FORG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Forg (FORG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FORG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FORG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FORG, terokai FORG harga langsung token!
