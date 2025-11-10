Forge3 Harga Hari Ini

Harga langsung Forge3 (FORGE) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FORGE kepada USD penukaran adalah -- setiap FORGE.

Forge3 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,855.02, dengan bekalan edaran sebanyak 999.88M FORGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FORGE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, FORGE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -25.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Forge3 (FORGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Had Pasaran semasa Forge3 ialah $ 12.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FORGE ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999884591.7340739. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.86K.