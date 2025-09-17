Forgive Me Father ($PURGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00350237 24J Tinggi $ 0.00367181 Sepanjang Masa $ 0.088906 Harga Terendah $ 0.00295298 Perubahan Harga (1J) -0.61% Perubahan Harga (1D) +1.31% Perubahan Harga (7D) -1.04%

Forgive Me Father ($PURGE) harga masa nyata ialah $0.00361387. Sepanjang 24 jam yang lalu, $PURGE didagangkan antara $ 0.00350237 rendah dan $ 0.00367181 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $PURGE sepanjang masa ialah $ 0.088906, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00295298.

Dari segi prestasi jangka pendek, $PURGE telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, +1.31% dalam 24 jam dan -1.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Forgive Me Father ($PURGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.90M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.90M Bekalan Peredaran 799.99M Jumlah Bekalan 799,989,991.97736

Had Pasaran semasa Forgive Me Father ialah $ 2.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $PURGE ialah 799.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 799989991.97736. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.90M.