Forgotten Playland (FP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.098671$ 0.098671 $ 0.098671 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.65% Perubahan Harga (1D) +1.90% Perubahan Harga (7D) +2.05% Perubahan Harga (7D) +2.05%

Forgotten Playland (FP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FP sepanjang masa ialah $ 0.098671, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FP telah berubah sebanyak +0.65% sejak sejam yang lalu, +1.90% dalam 24 jam dan +2.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Forgotten Playland (FP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Bekalan Peredaran 4.08B 4.08B 4.08B Jumlah Bekalan 7,972,902,505.783006 7,972,902,505.783006 7,972,902,505.783006

Had Pasaran semasa Forgotten Playland ialah $ 1.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FP ialah 4.08B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7972902505.783006. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.73M.