Forj (BONDLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.875432$ 0.875432 $ 0.875432 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) +2.41% Perubahan Harga (7D) +3.68% Perubahan Harga (7D) +3.68%

Forj (BONDLY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BONDLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BONDLY sepanjang masa ialah $ 0.875432, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BONDLY telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +2.41% dalam 24 jam dan +3.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Forj (BONDLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 924.87K$ 924.87K $ 924.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 924.87K$ 924.87K $ 924.87K Bekalan Peredaran 983.62M 983.62M 983.62M Jumlah Bekalan 983,620,759.0000001 983,620,759.0000001 983,620,759.0000001

Had Pasaran semasa Forj ialah $ 924.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONDLY ialah 983.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 983620759.0000001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 924.87K.