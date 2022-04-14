Tokenomik Forj (BONDLY)

Tokenomik Forj (BONDLY)

Lihat cerapan utama tentang Forj (BONDLY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Forj (BONDLY) Maklumat

About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector.

Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets.

For more information visit www.forj.network

Laman Web Rasmi:
https://forj.network/

Forj (BONDLY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Forj (BONDLY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 894.94K
Jumlah Bekalan:
$ 983.62M
Bekalan Edaran:
$ 983.62M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 894.94K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.875432
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00090984
Tokenomik Forj (BONDLY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Forj (BONDLY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BONDLY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BONDLY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BONDLY, terokai BONDLY harga langsung token!

BONDLY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BONDLY? Halaman ramalan harga BONDLY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.